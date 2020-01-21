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21 січня 2020, вівторок, 14:48 14
Суспільство 2020-01-21T15:30:02+02:00
Українські Новини
В аеропорту в Нідерландах затримали українця через жорстоке поводження з дитиною

В аеропорту в Нідерландах затримали українця через жорстоке поводження з дитиною

Ярина Вацяк
Амстердам, Нідерланди, жорстоке поводження з дітьми, затримання українця
Поліція в аеропорту в Нідерландах Фото: Поліція Нідерландів
Поліція в аеропорту в Нідерландах Фото: Поліція Нідерландів

В Нідерландах в аеропорту "Схіпхол" неподалік від Амстердама українця затримали за підозрою в жорстокому поводженні з малолітньою дочкою.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на повідомлення поліції Нідерландів.

"47-річного українця підозрюють у жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був затриманий", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що батько був затриманий після прибуття літака з Бразилії в місцевий аеропорт "Схіпхол", що в Амстердамі. Після цього 3-річну дівчинку, дочку обвинуваченого, відправили в спеціальну установу, яка займається захистом дітей.

Як повідомляли Українські Новини, в одній з київських шкіл озлоблена вчителька принижувала дітей і хамила колегам.

Заступник міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергій Ніжинський заявив, що серед 95 тис. офіційно зареєстрованих в міністерстві постраждалих від домашнього насильства, які мають офіційний статус, 10 тис. чоловіків і 763 дитини. За результатами звернень до call-центри Мінсоцполітики, 81 дитина поміщена в заклади соціального захисту для дітей 76 дітей поміщені в установи охорони здоров'я і 815 - отримали допомогу без поміщення їх в установи стаціонарного перебування.

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