В аеропорту в Нідерландах затримали українця через жорстоке поводження з дитиною

В Нідерландах в аеропорту "Схіпхол" неподалік від Амстердама українця затримали за підозрою в жорстокому поводженні з малолітньою дочкою.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на повідомлення поліції Нідерландів.

"47-річного українця підозрюють у жорстокому поводженні з дочкою на борту літака. Чоловік був затриманий", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні уточнюється, що батько був затриманий після прибуття літака з Бразилії в місцевий аеропорт "Схіпхол", що в Амстердамі. Після цього 3-річну дівчинку, дочку обвинуваченого, відправили в спеціальну установу, яка займається захистом дітей.

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