В одной из киевских школ озлобленная учительница унижала детей и хамила коллегам

В одной из школ Подольского района Киева полиция выявила буллинг со стороны учителя по отношению к ученикам. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, сообщается, что в полицию обратились родители учеников общеобразовательной школы, расположенной в Подольском районе, с сообщением о жестоком обращении к детям со стороны учителя.

"Учительница травила детей, безосновательно обвиняла их и унижала личность школьников. Работники сектора ювенальной превенции установили, что учитель в течение нескольких дней дважды во время урока кричала и оскорбляла малолетнюю школьницу, из-за чего ребенок обращалась в медпункт, потому что плохо себя чувствовала после этой ситуации. Кроме этого, факт психологического давления состоялся еще в отношении двух других детей", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, руководство школы факт буллинга подтвердило, о чем были составлены соответствующие протоколы.

"Согласно полученной характеристики, педагог склонна к агрессивным действиям, использует нецензурные выражения по отношению к коллегам, родителям и детям. Относительно педагога составлено 3 административных протокола, которые направлены для принятия решения в суд", - добавили в полиции.

Как сообщали Українські Новини, в Украине проходит неделя противодействия буллингу в школе.

Ранее в Украине вынесли первый приговор за буллинг.