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21 января 2020, вторник, 14:56 59
Экономика 2020-01-21T16:36:25+02:00
Українські Новини
В 2019 "ДТЭК Энерго" сократил добычу газового угля на 7,6%

В 2019 "ДТЭК Энерго" сократил добычу газового угля на 7,6%

Александр Дмитриенко
Уголь, Газовый уголь, Добыча угля, ДТЭК Энерго

В 2019 году компания "ДТЭК Энерго" сократила добычу газового угля на 7,58% или на 1,7 млн тонн до 22,4 млн тонн газового угля.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, передают Українські Новини.

Сообщается, что в 2019 году на "ДТЭК Павлоградуголь" было добыто 18,2 млн тонн угля, на "ДТЭК Добропольеуголь" - 4,2 млн тонн угля.

Также в 2019 году ДТЭК ввел в эксплуатацию 36 новых лав.

Кроме того, генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук сообщил, что в 2019 году компания инвестировала 3,8 млрд гривен в угледобывающие предприятия.

В свою очередь, в пресс-службе "ДТЭК Энерго" сообщили, что в 2018 году добыча составила 24,1 млн тонн угля.

Как сообщали Українські Новини, ДТЭК разместил "зеленые" еврооблигации на 325 млн евро.

Также Шахтеры "ДТЭК Энерго" за 9 месяцев добыли более 16 млн тонн угля.

"ДТЭК Энерго" - структура холдинга ДТЭК, объединяющая угольный бизнес, генерацию и дистрибуцию электроэнергии, а также предприятия горного машиностроения.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

100% акций SCM принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

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