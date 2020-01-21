Офис ГПУ просит взять под стражу Павловского

Офис генерального прокурора просит суд взять под стражу бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука ("Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, подозреваемого в причастности к убийству исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом Украънським Новинам сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокуроры будут ходатайствовать об избрании меры пресечения (Павловскому) в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба.

Суд рассмотрит меру пресечения Павловскому сегодня.

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители задержали экс-помощника депутата от БПП 20 января.

Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины провели ряд обысков в уголовном производстве об убийстве Екатерины Гандзюк.