Военному, застрелившему сослуживца из автомата "Калашникова", дали 5 лет тюрьмы

Яворивский районный суд Львовской области приговорил к 5 годам тюрьмы 21-летнего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовской области за нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть другого военного. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона, передают Українськi Новини. Суд вынес приговор 13 января и признал военного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. В суде военной прокуратурой было доказано, что в июне 2019 года указанный военнослужащий-срочник, считая автомат Калашникова разряженным, в шутку направил его на сослуживца и случайно нажал на спусковой курок. Полученная травма пострадавшего солдата оказалась не совместимой с жизнью.Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и искренне раскаялся. Суд учел все обстоятельства и приговорил правонарушителя к 5 годам лишения свободы. Как сообщали Українські Новини, в центре Киева в здании ЦИК застрелился парень в камуфляже Под Киевом ветеран АТО застрелил приятеля из-за спора о Зеленском и Порошенко.