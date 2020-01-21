Военному, застрелившему сослуживца из автомата "Калашникова", дали 5 лет тюрьмы

Яворивский районный суд Львовской области приговорил к 5 годам тюрьмы 21-летнего военнослужащего срочной службы одной из воинских частей Львовской области за нарушение правил обращения с оружием, повлекшее смерть другого военного.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Западного региона, передают Українськi Новини.

Суд вынес приговор 13 января и признал военного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием, причинившее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса.

В суде военной прокуратурой было доказано, что в июне 2019 года указанный военнослужащий-срочник, считая автомат Калашникова разряженным, в шутку направил его на сослуживца и случайно нажал на спусковой курок.

Полученная травма пострадавшего солдата оказалась не совместимой с жизнью.

Обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью и искренне раскаялся.

Суд учел все обстоятельства и приговорил правонарушителя к 5 годам лишения свободы.

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