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  • Близнецам нужно ловить момент, а у Тельцов накопилось много дел - гороскоп на среду
22 января 2020, среда, 06:15 13 Инфографика
Lifestyle 2020-01-22T06:15:02+02:00
Українські Новини
Близнецам нужно ловить момент, а у Тельцов накопилось много дел - гороскоп на среду

Близнецам нужно ловить момент, а у Тельцов накопилось много дел - гороскоп на среду

Елена Новикова
Знаки зодиака, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото:pixabay
Гороскоп. Фото:pixabay

По словам астролога, представители почти всех знаков зодиака смогут наладить отношения с противоположным полом. А что звезды советутуют на среду, 22 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем больше у знака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем больше у знака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Этот день Овнам стоит посвятить собственному здоровью. Прислушайтесь к своему организму. Если он требует передышки, то отдохните. Постоянной нагрузки он может не выдержать.

Телец (20 апреля - 20 мая)

У Тельцов накопилось много дел. Звезды советуют именно среду посвятить тому, чтобы завершить их. Откладывать в долгий ящик не стоит, иначе есть риск, что в будущем не будет на это времени.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Звезды советуют ловить момент, ведь в среду у Близнецов все будет получаться легко. Только гоните от себя мысли о том, что что-то может не получиться. Неуверенность будет только мешать.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам звезды советуют посвятить день физическому труду, а не умственному. В голову будут приходить навязчивые мысли. От них следует избавляться.

Лев (23 июля - 22 августа)

В среду ко Львам окружающие будут прислушиваться, просить совета. Трижды подумайте кому и что говорить. Также в этот день может поступить серьезное предложение. Не отказывайтесь от него сразу. Взвесьте все "за" и "против".

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девам в среду понадобятся все силы для того, чтобы преодолеть препятствия, которых в этот день будет немало. Будет сложно, но Девы со всем справятся.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам в этот день покажется, что окружающие готовы прийти на помощь. Но это не так. В самых пиковых ситуациях вокруг может никого не оказаться. Надейтесь только на себя.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В голову Скорпионов в этот день будут приходить неожиданные идеи и желания. Но есть риск, что они могут привести к плохим последствиям. Лучше посоветуйтесь с близкими и друзьями перед тем, как что-то сделать.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцам в этот день нужно меньше говорить и больше делать. Ведь звезды обещают, что в среду Стрельцов во всех делах будет сопровождать удача.

Козерог (22 декабря - 19 января)

В среду Козерогов будут переполнять эмоции и чувства. Даже если не будет хватать слов, чтобы их выразить, не сдерживайтесь. Окружающие все поймут правильно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

В этот день Водолеи добьются всех поставленных целей. День пройдет без трудностей.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам в среду предстоит сделать выбор между чувством долга и желанием отдохнуть. 

Как сообщали Українські Новини, январь для всех знаков зодиака станет энергетически стабильным. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Близнецам и Рыбам в 2020 году.

 

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