Близнецам нужно ловить момент, а у Тельцов накопилось много дел - гороскоп на среду

По словам астролога, представители почти всех знаков зодиака смогут наладить отношения с противоположным полом. А что звезды советутуют на среду, 22 января, расскажут Українські Новини. Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем больше у знака шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа. Овен (21 марта - 19 апреля) Этот день Овнам стоит посвятить собственному здоровью. Прислушайтесь к своему организму. Если он требует передышки, то отдохните. Постоянной нагрузки он может не выдержать. Телец (20 апреля - 20 мая) У Тельцов накопилось много дел. Звезды советуют именно среду посвятить тому, чтобы завершить их. Откладывать в долгий ящик не стоит, иначе есть риск, что в будущем не будет на это времени. Близнецы (21 мая - 20 июня) Звезды советуют ловить момент, ведь в среду у Близнецов все будет получаться легко. Только гоните от себя мысли о том, что что-то может не получиться. Неуверенность будет только мешать. Рак (21 июня - 22 июля) Ракам звезды советуют посвятить день физическому труду, а не умственному. В голову будут приходить навязчивые мысли. От них следует избавляться. Лев (23 июля - 22 августа) В среду ко Львам окружающие будут прислушиваться, просить совета. Трижды подумайте кому и что говорить. Также в этот день может поступить серьезное предложение. Не отказывайтесь от него сразу. Взвесьте все "за" и "против". Дева (23 августа - 22 сентября) Девам в среду понадобятся все силы для того, чтобы преодолеть препятствия, которых в этот день будет немало. Будет сложно, но Девы со всем справятся. Весы (23 сентября - 22 октября) Весам в этот день покажется, что окружающие готовы прийти на помощь. Но это не так. В самых пиковых ситуациях вокруг может никого не оказаться. Надейтесь только на себя. Скорпион (23 октября - 21 ноября) В голову Скорпионов в этот день будут приходить неожиданные идеи и желания. Но есть риск, что они могут привести к плохим последствиям. Лучше посоветуйтесь с близкими и друзьями перед тем, как что-то сделать. Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Стрельцам в этот день нужно меньше говорить и больше делать. Ведь звезды обещают, что в среду Стрельцов во всех делах будет сопровождать удача. Козерог (22 декабря - 19 января) В среду Козерогов будут переполнять эмоции и чувства. Даже если не будет хватать слов, чтобы их выразить, не сдерживайтесь. Окружающие все поймут правильно. Водолей (20 января - 18 февраля) В этот день Водолеи добьются всех поставленных целей. День пройдет без трудностей. Рыбы (19 февраля - 20 марта) Рыбам в среду предстоит сделать выбор между чувством долга и желанием отдохнуть. Как сообщали Українські Новини, январь для всех знаков зодиака станет энергетически стабильным. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Близнецам и Рыбам в 2020 году.