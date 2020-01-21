За 11 мес. Украина купила у России более половины импортированного ядерного топлива

В январе-ноябре Украина купила ядерного топлива у российского "ТВЭЛа" на $200,1 млн, у Westinghouse - на $156 млн

В январе-ноябре Украина импортировала из России (компания "ТВЭЛ") ядерное топливо на сумму 200,108 млн долларов, у компании Westinghouse (производство в Швеции) - на сумму 155,98 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.

Всего в январе-ноябре Украина импортировала ядерного топлива на сумму 356,088 млн долларов.

Таким образом, доля Westinghouse за 11 месяцев составила 43,8%, доля "ТВЭЛа" - 56,2%.

В ноябре Украина закупила ядерного топлива на 28,483 млн долларов у "ТВЭЛа", у Westinghouse - на 27,59 млн долларов.

Как сообщали Українськi Новини, Герус считает, что невозможно отказаться от поставки энергоносителей из России

Также В первом полугодии Украина купила у России почти половину импортированного ядерного топлива

В 2018 году Украина импортировала из России ядерного топлива на сумму 374,621 млн долларов, а также купила у компании Westinghouse на 148,53 млн долларов.

Таким образом, в 2018 году доля топлива Westinghouse в суммарном импорте составила 28,4%, компании "ТВЭЛ" - 71,6%.