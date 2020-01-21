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21 января 2020, вторник, 11:16 33
Силовые структуры 2020-01-21T11:17:34+02:00
Українські Новини
НАБУ сообщило свидетелю по делу радикала-"драчуна" Скуратовского о подозрении

НАБУ сообщило свидетелю по делу радикала-"драчуна" Скуратовского о подозрении

Надежда Комендантова
Сергей Скуратовский, Сообщение о подозрении, НАБУ, подозрение
Сергей Скуратовский. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky
Сергей Скуратовский. Фото: Facebook/Serhii Skuratovsky

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщило о подозрении свидетелю по делу против бывшего депутата Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Скуратовского из-за отказа давать показания.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Это свидетель по делу Скуратовского, подозреваемого в недекларировании имущества", - сказал он.

По его словам, речь идет не о родственнике экс-депутата, а о директоре подконтрольного Скуратовскому юридического лица.

Других подробностей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, в марте САП направляла бывшему генеральному прокурору Юрию Луценко представление о снятии неприкосновенности с Скуратовского для внесения в парламент.

5 сентября прокуратура сообщила Скуратовскому о подозрении в избиении главы сельсовета в Киевской области.

Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на 3 юридических лица общей стоимостью более 24 млн гривен, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением стоимостью 1,5 млн гривен.

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