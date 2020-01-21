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21 января 2020, вторник, 09:04 15
Жизнь 2020-01-21T09:09:36+02:00
Українські Новини
Как поздравить Григория с именинами: лучшие пожелания в стихах и картинках

Как поздравить Григория с именинами: лучшие пожелания в стихах и картинках

Анна Рудык
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Поздравление с Днем ангела. Фото: klikе.nеt
Поздравление с Днем ангела. Фото: klikе.nеt

Сегодня, 21 января, 21 христиане чтят память преподобного мученика Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря. Українські Новини собрали поздравления с именинами для мужчин с именем Григорий.

Григорий Чудотворец жил, исцелял и пророчествовал во времена Киевской Руси. Согласно поверьям, монах мог творить чудеса. Однажды он молитвой к Господу заставил воров, которые проникли в его келью ради поживы, заснуть на пять дней. Другой раз злоумышленники решили украсть плоды деревьев в саду Григория, но застыли как каменные на двое суток

А в народе в этот день отмечали праздник Провод коляд, поскольку завершался цикл Святок после Рождества.

Поздравления с именинами для мужчин с именем Григорий

***

Желаю в этот день особый, славный,

Тебе прекрасных, долгих лет,

Желаю жизни очень яркой,

О прошлом ты не сожалей.

Еще тебе желаю милый Гриша,

Успеха, он порой необходим,

И на пути, чтоб не было помехи,

Чтобы для всех ты был незаменим.

***

Гриша, Гришенька, Григорий,

Поздравления лови,

Будь активный и здоровый,

Как в морях тони в любви.

Унывать не думай даже,

Улыбайся, выше нос!

И чтоб день рабочий каждый

Приносил карьерный рост!

***

Пускай не будет в жизни никаких проблем,

Пускай печалей никогда не будет слышно.

И не тревожит грусть пускай совсем,

Мечты твои пускай сбываются все, Гриша!

Я от души приветствую тебя!

Хочу чтобы всегда ты улыбался,

И счастлив чтобы был всегда

И никогда в себе не сомневался.

***

Поздравляю, Гришенька, тебя!

Настроение будет пусть чудесным,

Пусть поет всегда душа,

Будет все вокруг пускай прелестно.

Пусть супруга пониманьем и теплом

Окружает с нежностью, любовью.

И достатком пусть сияет дом,

И крепчает пусть твое здоровье.

***

Поздравления с именинами Григория в открытках:

Поздравления с Днем ангела Григория в картинках. Фото: klikе.nеtПоздравления с Днем ангела Григория в картинках. Фото: klikе.nеt

Открытка с Днем ангела. Фото: klikе.nеtОткрытка с Днем ангела. Фото: klikе.nеt

Открытка с именинами Григория. Фото: klikе.nеtОткрытка с именинами Григория. Фото: klikе.nеt

Поздравление с именинами. Фото: klikе.nеtПоздравление с именинами. Фото: klikе.nеt

Ранее Українські Новини сообщали, что советуют звезды знакам зодиака на вторник.

Также январь станет энергетически стабильным для всех знаков зодиака. 

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