Как поздравить Григория с именинами: лучшие пожелания в стихах и картинках

Сегодня, 21 января, 21 христиане чтят память преподобного мученика Григория Чудотворца, монаха Киево-Печерского монастыря. Українські Новини собрали поздравления с именинами для мужчин с именем Григорий. Григорий Чудотворец жил, исцелял и пророчествовал во времена Киевской Руси. Согласно поверьям, монах мог творить чудеса. Однажды он молитвой к Господу заставил воров, которые проникли в его келью ради поживы, заснуть на пять дней. Другой раз злоумышленники решили украсть плоды деревьев в саду Григория, но застыли как каменные на двое суток А в народе в этот день отмечали праздник Провод коляд, поскольку завершался цикл Святок после Рождества. Поздравления с именинами для мужчин с именем Григорий *** Желаю в этот день особый, славный, Тебе прекрасных, долгих лет, Желаю жизни очень яркой, О прошлом ты не сожалей. Еще тебе желаю милый Гриша, Успеха, он порой необходим, И на пути, чтоб не было помехи, Чтобы для всех ты был незаменим. *** Гриша, Гришенька, Григорий, Поздравления лови, Будь активный и здоровый, Как в морях тони в любви. Унывать не думай даже, Улыбайся, выше нос! И чтоб день рабочий каждый Приносил карьерный рост! *** Пускай не будет в жизни никаких проблем, Пускай печалей никогда не будет слышно. И не тревожит грусть пускай совсем, Мечты твои пускай сбываются все, Гриша! Я от души приветствую тебя! Хочу чтобы всегда ты улыбался, И счастлив чтобы был всегда И никогда в себе не сомневался. *** Поздравляю, Гришенька, тебя! Настроение будет пусть чудесным, Пусть поет всегда душа, Будет все вокруг пускай прелестно. Пусть супруга пониманьем и теплом Окружает с нежностью, любовью. И достатком пусть сияет дом, И крепчает пусть твое здоровье. *** Поздравления с именинами Григория в открытках: Поздравления с Днем ангела Григория в картинках. Фото: klikе.nеt Открытка с Днем ангела. Фото: klikе.nеt Открытка с именинами Григория. Фото: klikе.nеt Поздравление с именинами. Фото: klikе.nеt Ранее Українські Новини сообщали, что советуют звезды знакам зодиака на вторник. Также январь станет энергетически стабильным для всех знаков зодиака.