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21 января 2020, вторник, 08:37 167
Происшествия 2020-01-21T08:39:38+02:00
Українські Новини
Выжили только котята: в Днипре в серьезном ДТП погибли два человека

Выжили только котята: в Днипре в серьезном ДТП погибли два человека

Анна Рудык
ДТП в Днипре, ДТП, смертельное ДТП, погибшие в ДТП
Жуткое ДТП в Днипре. Фото: полиция
Жуткое ДТП в Днипре. Фото: полиция

Вчера вечером, 20 января, в Днипре произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сообщается, что ДТП произошла на проспекте Малиновского с участием трех автомобилей.

В результате столкновения Opel и Daewoo погибли два пассажира Opel. В автомобиле уцелели лишь двое котят, которых уже отправили в коммунальное предприятие "Зооконтроль".

Другие участники инцидента получили травмы, одного человека забрали в больницу с открытым переломом коленного сустава.

"Предварительно, водитель Opel выехал на встречную полосу. Впрочем, все обстоятельства выяснит следователь по ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание Информатор, вследствие происшествия пострадали два человека из Daewoo, а также в результате ДТП на дороге образовался затор.

Уцелевший в ДТП котенок. Фото: полицияУцелевший в ДТП котенок. Фото: полиция

Напомним, мужчина на Land Cruiser убегал от полиции и на встречке протаранил 14 машин в Днипре.

Ранее помощник начальника Нацполиции Днипра совершил тройное ДТП и убежал.

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