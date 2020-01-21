Штормовые порывы накроют Украину: синоптик предупредила о сильном ветре

В ближайшее время, с 21 по 23 января, в Украине ожидается усиление ветра, штормовые порывы могут достигать более 15 м/с. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

Так, Диденко сообщила, что ожидается сильный северо-западный ветер.

По словам синоптика, порывы ветра сначала накроют Север и Запад Украины, а затем и остальную территорию страны.

"Для лучшего планирования выбора гардероба, работы на свежем воздухе, для закрепления легких предметов прищепками и грузиками на открытых балконах, для оптимального и безопасного выбора мест парковки автомобилей, для особого внимания на размещение билбордов неподалеку ваших деловых и романтических свиданий - 21, 22 и 23 января ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы могут быть штормовыми, то есть, более 15 м / с. Осторожно", - предупредила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, мощный северный циклон несет в Украину снегопады и шквалы: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды.

Также синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.