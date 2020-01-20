Полиция установила личность вандала, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Полиция установила личность мужчины, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге (Днепропетровская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

В ходе расследования полицейские опросили свидетелей происшествия, изучили видео с камер видеонаблюдения.

В результате полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель.

На данный момент правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника, чтобы задержать его.

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Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал большое интервью изданию The Times of Israel, в котором отметил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, а он сам имеет еврейскую кровь.