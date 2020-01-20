Полиция установила личность вандала, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Полиция установила личность мужчины, повредившего памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини. 19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. В ходе расследования полицейские опросили свидетелей происшествия, изучили видео с камер видеонаблюдения. В результате полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. На данный момент правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника, чтобы задержать его. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=5ggI3nLVFgk" frameborder="0" allowfullscreen> Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Украине заметно снизился уровень антисемитизма. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский накануне своего визита в Израиль дал большое интервью изданию The Times of Israel, в котором отметил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма в Европе, а он сам имеет еврейскую кровь.