Ученым удалось создать золото из латекса

Швейцарским ученым удалось разработать форму золота, которая весит в 5-10 раз меньше обычного. Плотность нового металла — 1,7 г/см3, тогда как классического золота — около 15 г/см3.

Исследование опубликовали на сайте Onlinelibrary.

Сверхлегкий металл исследователи получили из белковых волокон, полимерного латекса и нанокристаллов золота. Сначала ученые разработали специальную смесь и создали дисперсию, превращающую соли в гель. Потом воду в нем заменили спиртом и поместили гель в камеру, где спирт смешался с углекислым газом.

В результате эксперимента сформировался однородный аэрогель, который уплотнился под воздействием тепла до нужной формы. Золото сохранило 18-каратную композицию (750 проба).

"Он похож на стеклянный пластик, но легче алюминия и используется в часах, ювелирных изделиях, радиационной защите, катализе и электронике", - говорится в статье.

Как сообщали Українські Новини, ученые изобрели способ для переработки любого вида пластика.

Тем временем загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане.

Напомним, 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий.