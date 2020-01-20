Власти Польши создадут кризисный штаб из-за опасений "исторических атак" Путина, - СМИ

В канцелярии Президента Польши Анджея Дуды создают кризисный штаб в связи с приближением мирового форума Холокоста в Израиле и ожидаемого выступления на нем Президента России Владимира Путина. Об этом передает агентство RMF24.

Отмечается, в ходе форума, который стартует в четверг, 23 января ,выступят, в частности, вице-президент США Майк Пенс, британский принц Чарльз, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Польское правительство опасается выступления главы России в связи с его критикой о причастии Польши к антисемитизму и уничтожении евреев.

Поэтому в президентской канцелярии создается штаб, состоящий из коммуникационных экспертов и историков, которые будут быстро выхватывать лживые утверждения Путина. В свою очередь, канцелярия премьер-министра подготовила серию платных статей в американских и израильских газетах, призванных показать польскую версию исторических событий.

Кроме того, канцелярия премьер-министра Матеуша Моравецкого подготовила серию платных статей в американских и израильских газетах, которые призваны показать польскую версию исторических событий.

Как сообщали Українські Новини, в Польше были задержаны семь украинцев из-за запросов России об их экстрадиции.

Также на одном из выступлений Путин назвал раздел Польши в 1939 году "ответной шайбой".

Кроме того, во время расширенной коллегии Минобороны и на встрече с руководством Госдумы, Путин напрямую обвинил Польшу в инициировании Второй мировой войны и поддержке Гитлера в вопросе об уничтожении еврейской нации.