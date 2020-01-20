подписаться на рассылку
24.05 24.45
26 27.1
˟
20 января 2020, понедельник, 15:52 79 Инфографика
Экономика 2020-01-20T16:00:21+02:00
Українські Новини
Как повлияла аномальная зима на стоимость продуктов в декабре

Как повлияла аномальная зима на стоимость продуктов в декабре

Елена Новикова
Продукты питания, Подорожание продуктов, Цены на продукты, Продовольственные товары
Продукты. Фото: runnersclub.ru
Продукты. Фото: runnersclub.ru

В то время, как в феврале 2020 года фермеры ожидают существенный рост цен на продукты питания, в декабре 2019 года цены на большинство социально значимых продуктов питания выросли незначительно или уменьшились. Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.

Сообщается, что, если сравнить декабрь 2019 года и декабрь 2018 года, то потребительские цены на большинство социально значимых продовольственных товаров возросли.

Разница цен на продукты в декабре 2018 и 2019 годов. Инфографика: Экономический дискуссионный клубРазница цен на продукты в декабре 2018 и 2019 годов. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Отмечается также, что в декабре 2019 года поведение потребительских цен не совпадало с традиционным. Цены на большинство социально значимых товаров по сравнению с ноябрем, уменьшились. А прирост других был незначительным, что не характерно для предновогоднего периода. К факторам такого ценового поведения можно отнести беспрецедентно теплую зимнюю погоду и укрепления курса гривны.

Общая стоимость набора из 23 социально значимых продовольственных товаров в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросла на 0,4%, или почти на 4 гривны.

Смена цен помесячно с 2017 по 2019. Инфографика: Экономический дискуссионный клубСмена цен помесячно с 2017 по 2019. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Смена цен в декабре 2019 года. Инфографика: Экономический дискуссионный клубСмена цен в декабре 2019 года. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что в Украине объем фальсифицированной молочной продукции достиг 30%. Также в 2019 году цены на потребительские товары повысились на 4,1%.

 

Больше новостей о: Продукты питания Подорожание продуктов Цены на продукты Продовольственные товары

Витамин D: что это, зачем и с чем его едят...
В октябре молочка подскочила в цене: что подорожал...
В Украине ждут подорожания овощей: сколько будет с...
Больше всего подорожала коммуналка: Госстат сравни...
На Микитася снова надели электронный браслет
В Киеве прощаются с погибшими при падении самолета МАУ пилотами
Новости
Венедиктова отрицает назначение адвоката Януковича Бабикова руководителем подразделения по расследованию "дел Майдана" 16:37
Экс-чиновника аэропорта "Запорожье" подозревают в нанесении 1,5 млн гривен ущерба 16:28
Закарпатцы более чем на 13% уменьшили задолженность за газ, - "Закарпатгаз сбыт" 16:22 Пресс-релиз
Пожары в Австралии продолжаются несмотря на сильные дожди, град и снег 16:21
Я подозреваю экс-главу ГАСИ Строкача в содействии коррупции, – депутат Киевсовета Мирошниченко 16:08
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Госпотребслужба рассказала, какое масло в Украине поддельное 23:49
В Международном аэропорту
Последний рейс: как в Украине встречали тела жертв крушения "Боинга" 19:45
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
До -10 мороза: Укргидрометцентр дал прогноз погоды на понедельник 22:01
больше новостей
У меня еврейская кровь и я Президент, - Зеленский 22:17
Символы. Скриншот: twitter.com/UkrEmbLondon
Полиция Великобритании приравняла украинский тризуб террористическим символам 15:27
В Греции произошло сильное землетрясения: в Афинах рухнули несколько зданий 09:03
Обострение на Донбассе: боевики убили украинского военного, еще 10 ранены 08:05
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова 09:50 Документ
больше новостей
МИД обещает рассказать о визите Зеленского в Оман "в свое время"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok