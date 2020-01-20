Как повлияла аномальная зима на стоимость продуктов в декабре

В то время, как в феврале 2020 года фермеры ожидают существенный рост цен на продукты питания, в декабре 2019 года цены на большинство социально значимых продуктов питания выросли незначительно или уменьшились. Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.

Сообщается, что, если сравнить декабрь 2019 года и декабрь 2018 года, то потребительские цены на большинство социально значимых продовольственных товаров возросли.

Разница цен на продукты в декабре 2018 и 2019 годов. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Отмечается также, что в декабре 2019 года поведение потребительских цен не совпадало с традиционным. Цены на большинство социально значимых товаров по сравнению с ноябрем, уменьшились. А прирост других был незначительным, что не характерно для предновогоднего периода. К факторам такого ценового поведения можно отнести беспрецедентно теплую зимнюю погоду и укрепления курса гривны.

Общая стоимость набора из 23 социально значимых продовольственных товаров в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросла на 0,4%, или почти на 4 гривны.

Смена цен помесячно с 2017 по 2019. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Смена цен в декабре 2019 года. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что в Украине объем фальсифицированной молочной продукции достиг 30%. Также в 2019 году цены на потребительские товары повысились на 4,1%.