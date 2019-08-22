Трамп намерен отменить получение американского гражданства по праву рождения

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает вопрос о прекращении права на гражданство для детей неграждан, рожденных в США, и людей, которые нелегально иммигрировали в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters. "Мы очень серьезно относимся к гражданству по праву рождения, где у вас есть ребенок на нашей земле, вы пересекаете границу, рожаете ребенка - поздравляем, ребенок теперь является гражданином США. ... Это откровенно смешно", - сказал Трамп.\r\nТрамп сделал борьбу с иммиграцией центральным пунктом своей президентской кампании и кампании по переизбранию, но многие радикальные изменения правил и исполнительные распоряжения администрации были заблокированы судами.\r\nВ октябре 2018 года президент США выступил против "гражданства по праву рождения", поскольку это приносит миллиардные убытки бюджету страны. Эксперты говорят, что такой шаг будет противоречить Конституции США. 14-я поправка к Конституции, принятая после гражданской войны, гарантирует, что все "лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и штата, в котором они проживают".Как сообщали Українські Новини, Трамп отменил свой визит в Данию из-за отказа продать ему Гренландию. В результате отмены визита его раскритиковали власти Дании.