Трамп намерен отменить получение американского гражданства по праву рождения

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает вопрос о прекращении права на гражданство для детей неграждан, рожденных в США, и людей, которые нелегально иммигрировали в Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

"Мы очень серьезно относимся к гражданству по праву рождения, где у вас есть ребенок на нашей земле, вы пересекаете границу, рожаете ребенка - поздравляем, ребенок теперь является гражданином США. ... Это откровенно смешно", - сказал Трамп.

Трамп сделал борьбу с иммиграцией центральным пунктом своей президентской кампании и кампании по переизбранию, но многие радикальные изменения правил и исполнительные распоряжения администрации были заблокированы судами.

В октябре 2018 года президент США выступил против "гражданства по праву рождения", поскольку это приносит миллиардные убытки бюджету страны.



Эксперты говорят, что такой шаг будет противоречить Конституции США. 14-я поправка к Конституции, принятая после гражданской войны, гарантирует, что все "лица, родившиеся или натурализованные в США, являются гражданами США и штата, в котором они проживают".



Как сообщали Українські Новини, Трамп отменил свой визит в Данию из-за отказа продать ему Гренландию. В результате отмены визита его раскритиковали власти Дании.