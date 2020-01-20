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20 січня 2020, понеділок, 14:32 100
Америка 2020-01-20T16:45:02+02:00
Українські Новини
США посилять видачу віз для боротьби з "пологовим туризмом", - ЗМІ

США посилять видачу віз для боротьби з "пологовим туризмом", - ЗМІ

Валерия Драгомирова
візи, Дональд Трамп, Громадянство, США
Дитина. Фото: pixabay
Дитина. Фото: pixabay

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже на цьому тижні хочуть ввести нове правило, яке забороняє "пологовий туризм". Про це Axios повідомили джерела в адміністрації.

Уряд США планує посилити видачу туристичних віз іноземкам, які планують народжувати дітей на території Америки.

Співробітники Держдепартаменту зможуть відмовляти у видачі документу, якщо вважатимуть, що заявник планує в'їхати в США з метою домогтися громадянства для дитини.

"Ця зміна направлена на усунення ризиків національної безпеки і правозастосування, пов'язаних з пологовим туризмом, включаючи злочинну діяльність, пов'язану з індустрією пологового туризму", - сказав представник Держдепу.

Поки неясно, як буде застосовуватися правило. За словами високопоставленого чиновника, співробітники консульства, які видають паспорти і візи, "чудово розбираються в правильних і помилкових заявах".


Як повідомляли Українські Новини, Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства за правом народження.

Крім того, США скасували візи полякам.

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