США посилять видачу віз для боротьби з "пологовим туризмом", - ЗМІ

В адміністрації президента США Дональда Трампа вже на цьому тижні хочуть ввести нове правило, яке забороняє "пологовий туризм". Про це Axios повідомили джерела в адміністрації.

Уряд США планує посилити видачу туристичних віз іноземкам, які планують народжувати дітей на території Америки.

Співробітники Держдепартаменту зможуть відмовляти у видачі документу, якщо вважатимуть, що заявник планує в'їхати в США з метою домогтися громадянства для дитини.

"Ця зміна направлена на усунення ризиків національної безпеки і правозастосування, пов'язаних з пологовим туризмом, включаючи злочинну діяльність, пов'язану з індустрією пологового туризму", - сказав представник Держдепу.

Поки неясно, як буде застосовуватися правило. За словами високопоставленого чиновника, співробітники консульства, які видають паспорти і візи, "чудово розбираються в правильних і помилкових заявах".



Як повідомляли Українські Новини, Трамп має намір скасувати отримання американського громадянства за правом народження.



Крім того, США скасували візи полякам.