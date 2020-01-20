Похолодание до -10 и шквалистый ветер: прогноз погоды в Украине во вторник

Во вторник, 21 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.