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20 января 2020, понедельник, 21:00 7 Карта
Общество 2020-01-20T21:00:02+02:00
Українські Новини
Похолодание до -10 и шквалистый ветер: прогноз погоды в Украине во вторник

Похолодание до -10 и шквалистый ветер: прогноз погоды в Украине во вторник

Надежда Комендантова
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Во вторник, 21 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +1…+6 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -5…-10 градусов, днем +2…-3 градуса. В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +3…+5 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. 

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -2…+3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем 0…+5 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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