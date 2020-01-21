Как изменилась стоимость круп, овощей, мяса и других продуктов

По данным Государственной службы статистики, в 2019 году цены на потребительские продукты повысились на 4,1%. Согласно данным мониторинга за 2019 год, в котором проанализировали 23 вида социально важных продуктов питания, цены выросли на 14 позиций и снизились на 9 позиций. Об этом сообщает Экономический дискуссионный клуб.

Сообщается, что больше всего подорожала гречневая крупа. Она выросла в цене на 70% (+11,44 гривны на килограмме), что обусловлено существенным снижением предложения на рынке зерна гречихи, урожай которой в текущем маркетинговом сезоне оказался на 40% меньше чем в предыдущем. Другие продукты переработки зерна - рис и мука - в течение года незначительно подешевели - на 3,9% и 1,1% соответственно.

Потребительские цены на хлеб массовых сортов в прошлом году, как и в предыдущие периоды, удержали высокие темпы прироста: хлеб из пшеничной муки 1 сорта подорожал на 12,0%, хлеб ржано-пшеничный - на 13,6%, то есть буханка социального хлеба прибавила в цене около 2,5 гривен. Макаронные изделия также подорожали на 5,6%.

Среди лидеров подорожания в прошлом году оказался картофель, который за год вырос в цене на 69,2%, или на 5,53 грн. на килограмме.

Зато цены на другие составляющие борщевого набора в 2019 году продемонстрировали высокие темпы снижения: капуста подешевела на 31,6% (на 2,80 грн. на килограмме), морковь - на 46,4% (на 5,55 грн.), лук - на 46,7% (на 7,86 грн.), свекла - на 40,4% (на 4,42 грн. на килограмме).

Достаточно существенно за 2019 год снизились цены на яйца - на 14,2%, или на 3,49 грн. за десяток.

Менее ощутимо для потребителей снизились цена масла подсолнечного - на 1,6%.

Темпы ценового роста на молочные продукты в 2019 году практически совпадали с позапрошлыми и составили 6,7% - 9,6%. При этом, сливочное масло оказалось абсолютным рекордсменом ценового роста в 2019 году - стоимость 1 кг этого продукта в год повысилась более чем на 18 гривен.

На потребительском рынке мясных продуктов в 2019 году отмечался умеренный рост цен: в пределах 3-х процентов на мясо (свинина, говядина, птица) и 6,5% на вареные колбасы. Исключение: цены на сало, которые снизились на 0,6%.

Цены на сахар в 2019 году незначительно выросли - на 1,5% (+21 коп. на килограмме).

За год стоимость набора повысилась на 4,2% (+ 45 грн) против 11-ти процентного подорожания в 2018 году, и в среднем по Украине составила 1024 гривны.

Как изменились цены на социально значимые продукты в 2019 год. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Как изменялись средние цены продуктов каждый месяц с 2017 года по 2019. Инфографика: Экономический дискуссионный клуб

Как сообщали Українські Новини, фермеры ожидают существенного роста цен в феврале 2020 года. Также Ассоциация производителей молока сообщила, что объем фальсифицированной молочной продукции в Украине составляет 30%.