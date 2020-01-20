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  • Командировки Маркаровой за границу обошлись в 81 тыс. гривен в прошлом году
20 января 2020, понедельник, 11:28 86
Политика 2020-01-20T11:30:01+02:00
Українські Новини
Командировки Маркаровой за границу обошлись в 81 тыс. гривен в прошлом году

Командировки Маркаровой за границу обошлись в 81 тыс. гривен в прошлом году

Валерия Драгомирова
Командировка, Заграница, Министр финансов, Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Министр финансов Оксана Маркарова потратила 80 616 гривен на командировки за границу в 2019 году.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

У Маркаровой в указанный период было 10 заграничных командировок и 1 по Украине.

За рабочую поездку в Катар с 17 по 19 февраля 2019 года (в должности министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана) Маркаровой компенсировали 39 685 гривен.

Кроме этого, за рабочую поездку с 23 по 25 января 2019 года в Швейцарию министру компенсировали 21 889 гривен, а 19 043 гривны – за командировку с 6 по 7 мая в Париж (Франция) и с 7 по 9 мая в Сараево (Босния и Герцоговина).

Также за счет Кабинета Министров она посетила США (с 9 по 14 апреля и с 15 по 19 октября), за счет принимающей стороны Великобританию, Германию (10-12 июня), а также Македонию (21-21 июня), Бельгию (20-21 марта), Канаду (1-4 июля),

Также Маркарова посетила 28-29 октября Мариуполь в Донецкой области.

Расходов на командировки по Украине в 2019 году, согласно ответу министерства, не было.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада переназначила Маркарову министром финансов.

Также муж министра финансов Маркаровой купил квартиру в США. 


Ранее Маркаровой уже за первый месяц работы доплатили за интенсивный труд.

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