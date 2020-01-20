Маркарова у грудні заробила 66 тис. гривень, а її заступники - втричі більше

Заробітна плата міністра фінансів Оксани Маркарової за грудень становила 66 тис. гривень, її заступників - від 96 тис. до 158 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 193 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів україни на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Маркарової в грудні, становила 66 387 гривень, з них посадовий оклад за фактично відпрацьований час – 16 000 гривень, надбавки – 20 320 гривень, премія – 30 000 гривень, витрати – 4 560 гривень, індексація – 67 гривень.

Зарплата заступників Юрія Гелетія становила 118 426 гривень (зокрема, премія 65 000 гривень), Юрія Джигиря – 95 734 гривні (премія – 65 000 гривень), Геннадія Пліса – 157 736 гривень (премія – 65 000 гривень, матеріальна допомога на оздоровлення – 55 770 гривень), Василя Шкуракова – 98 527 гривень (премія – 65 000 гривень), Павла Ходаковського – 136 690 гривень (премія – 65 000 гривень, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань – 41 170 гривень), держсекретаря Костянтина Ващенка – 193 160 гривень (60 220 гривень – надбавка за виконання особливо важливої роботи експерта з реформ – 60 220 гривень, матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем – 86 860 гривень).

Відповідь Мінфіну щодо зарплати міністра Маркарової

Як повідомляли Українські Новини, відрядження Маркарової за кордон обійшлися у 81 тис. гривень минулого року.

А чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США.