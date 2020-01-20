Зеленский посетит Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе 22 января

Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарию 22 января для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время форума.

Кроме того, запланирован ряд встреч Президента с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СМИ сообщили, что Зеленский отдыхает в Омане.



Позже Офис Президента сообщил, что он прибыл в Оман для встреч с властями.

Зеленский обсудил с исполнительным президентом Генерального резервного фонда Омана аль-Муршиди активизацию инвестиционного сотрудничества.