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20 января 2020, понедельник, 12:10 29
Президент 2020-01-20T12:10:01+02:00
Українські Новини
Зеленский посетит Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе 22 января

Зеленский посетит Швейцарию для участия в экономическом форуме в Давосе 22 января

Елизавета Драбкина
Всемирный экономический форум, Давосский форум, Швейцария, Зеленский Владимир
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарию 22 января для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время форума.

Кроме того, запланирован ряд встреч Президента с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СМИ сообщили, что Зеленский отдыхает в Омане.


Позже Офис Президента сообщил, что он прибыл в Оман для встреч с властями.

Зеленский обсудил с исполнительным президентом Генерального резервного фонда Омана аль-Муршиди активизацию инвестиционного сотрудничества.

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