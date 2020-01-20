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20 січня 2020, понеділок, 12:10 9
Президент 2020-01-20T13:30:03+02:00
Українські Новини
Зеленський відвідає Швейцарію для участі в економічному форумі в Давосі 22 січня

Зеленський відвідає Швейцарію для участі в економічному форумі в Давосі 22 січня

Елизавета Драбкина
Всесвітній економічний форум, Давоський форум, Швейцария, Володимир Зеленский
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії 22 січня для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Програмою візиту передбачено виступ глави держави під час форуму.

Крім того, запланований ряд зустрічей Президента з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський відпочиває в Омані.

Пізніше Офіс Президента повідомив, що він прибув в Оман для зустрічей із владою.

Зеленський обговорив з виконавчим президентом Генерального резервного фонду Оману аль-Муршиди активізацію інвестиційного співробітництва.

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