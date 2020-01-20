Зеленський відвідає Швейцарію для участі в економічному форумі в Давосі 22 січня

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії 22 січня для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Програмою візиту передбачено виступ глави держави під час форуму.

Крім того, запланований ряд зустрічей Президента з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський відпочиває в Омані.

Пізніше Офіс Президента повідомив, що він прибув в Оман для зустрічей із владою.

Зеленський обговорив з виконавчим президентом Генерального резервного фонду Оману аль-Муршиди активізацію інвестиційного співробітництва.