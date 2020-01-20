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20 січня 2020, понеділок, 11:36 14
Політика 2020-01-20T14:30:03+02:00
Українські Новини
Відрядження Маркарової за кордон обійшлися у 81 тис. гривень у минулому році

Відрядження Маркарової за кордон обійшлися у 81 тис. гривень у минулому році

Валерия Драгомирова
Відрядження, закордон, Міністерство фінансів, Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова

Міністр фінансів Оксана Маркарова витратила 80 616 гривень на відрядження за кордон в 2019 році.

Про це йдеться у відповіді Міністерства фінансів на запит Українських Новин.

У Маркарової в зазначений період було 10 закордонних відряджень і 1 по Україні.

За робочу поїздку в Катар з 17 по 19 лютого 2019 року (на посаді міністра фінансів в уряді Володимира Гройсмана) Маркаровій компенсували 39 685 гривень.

Крім цього, за робочу поїздку з 23 по 25 січня 2019 року в Швейцарії міністру компенсували 21 889 гривень, а 19 043 гривні – за відрядження з 6 по 7 травня в Париж (Франція) і з 7 по 9 травня в Сараєво (Боснія і Герцоговина).

Також за рахунок Кабінету Міністрів вона відвідала США (з 9 по 14 квітня та з 15 по 19 жовтня), за рахунок приймаючої сторони Великобританію, Німеччину (10-12 червня), а також Македонію (21-21 червня), Бельгію (20-21 березня), Канаду (1-4 липня),

Також Маркарова відвідала 28-29 жовтня Маріуполь Донецької області.

Витрат на відрядження по Україні в 2019 році, згідно відповіді міністерства, не було.

Як повідомляли Українські Новини, 29 серпня Верховна Рада перепризначила Маркарову міністром фінансів.

Також чоловік міністра фінансів Маркарової купив квартиру в США.


Раніше Маркаровій вже за перший місяць роботи доплатили за інтенсивну працю.

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