Акції МХП продовжують знижуватися 2-й тиждень поспіль і впали за минулий на 20 центів

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 13 по 17 січня скоротилися на 2%, або на 0,2 долара до 8,9 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 13 січня акції котирувалися на рівні 9,1 долара, після чого 16 січня знизилися до 8,9 долара і збереглися на цьому рівні до 17 січня.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

Обсяг торгів останньої угоди склав 2,225 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 8% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції МХП впали на 6% за 2019.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.