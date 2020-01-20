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20 січня 2020, понеділок, 10:08 12
Економіка 2020-01-20T10:08:43+02:00
Українські Новини
Акції МХП продовжують знижуватися 2-й тиждень поспіль і впали за минулий на 20 центів

Акції МХП продовжують знижуватися 2-й тиждень поспіль і впали за минулий на 20 центів

Елена Литвин
котирування на біржі, біржові показники, МХП, Юрій Косюк

Котирування акцій одного з найбільших виробників м'яса птиці компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) на Лондонській фондовій біржі з 13 по 17 січня скоротилися на 2%, або на 0,2 долара до 8,9 долара, продовживши падіння 2-й тиждень поспіль.

Про це йдеться в інформації компанії на сайті біржі, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 13 січня акції котирувалися на рівні 9,1 долара, після чого 16 січня знизилися до 8,9 долара і збереглися на цьому рівні до 17 січня.

Операції здійснювались протягом усього тижня.

Обсяг торгів останньої угоди склав 2,225 тис. доларів.

З початку року котирування акцій компанії знизилися на 8% (порівняно з рівнем котирувань 2 січня - 9,7 долара).

Як повідомляли Українські Новини, акції МХП впали на 6% за 2019.

Тим часом АМКУ заявив, що в 2018 МХП отримав 99% держдотацій серед інших великих учасників ринку.

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