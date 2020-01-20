Путин считается с тем, что Украина – независимая страна: Зеленский рассказал о диалоге с РФ

Глава украинского государства Владимир Зеленский, который рассказал об отношениях с Трампом, убежден, что российский президент Владимир Путин считается с тем фактом, что Украина – независимая страна. Об этом Зленский заявил в интервью The Times of Israel, пишет 112.ua.

Журналист издания попросил Зеленского прокомментировать позицию Путина в отношении Украины, который якобы не воспринимает ее как независимое государство.

"Я не знаю, о чем он думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что диалог с российским президентом принес свои результаты.

"Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о нормандском формате. После этого произошел второй обмен пленными - самый большой обмен такого рода", - заявил Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что договорится с Путиным будет сложно - но он чувствовал уступки.

Тем временем, Путин заявил, что "нормандская встреча" в апреле состоится только если он увидит "позитивную динамику".