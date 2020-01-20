Путін рахується з тим, що Україна – незалежна країна: Зеленський розповів про діалог з РФ

Глава української держави Володимир Зеленський, який розповів про стосунки з Трампом, переконаний, що російський президент Володимир Путін рахується з тим фактом, що Україна – незалежна країна. Про це Зленский заявив в інтерв'ю The Times of Israel, пише 112.ua.

Журналіст видання попросив Зеленського прокоментувати позицію Путіна стосовно України, який нібито не сприймає її як незалежну державу.

"Я не знаю, про що він думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна - незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що діалог з російським президентом приніс свої результати.

"Ми створили формат для нашого діалогу, який призвів до деяких чутливих рішень. Ми повернули наших полонених, наші кораблі. Після трьох років без зустрічей нам вдалося домовитися про нормандський формат. Після цього відбувся другий обмін полоненими - найбільший подібний обмін", - заявив Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що домовитись з Путіним буде складно - але він відчував поступки.

Тим часом, Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку".