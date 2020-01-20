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  • У Китаї різко зросла кількість нових заражень вірусом: 9 чоловік у критичному стані
20 січня 2020, понеділок, 08:59 15
Азія 2020-01-20T11:30:03+02:00
Українські Новини
У Китаї різко зросла кількість нових заражень вірусом: 9 чоловік у критичному стані

У Китаї різко зросла кількість нових заражень вірусом: 9 чоловік у критичному стані

Валерия Драгомирова
Вірус, Ухань, Китай
Вірус. Фото: pixabay
Вірус. Фото: pixabay

У Китаї різко зросла кількість заражень новим вірусом, спалах якого зафіксували в Ухані. Медики зареєстрували 198 підтверджених випадків інфікування. Про це повідомляє "DW" з посиланням на агентство dpa.

Таємниче захворювання забрало життя вже трьох людей, заявили в муніципальному комітеті з охорони здоров'я в місті Ухань.

Наразі 25 людей, що заразилися вірусом, вже виписані з лікарні, ще 170 знаходяться на лікуванні. Стан 35 пацієнтів оцінюється як важкий, 9 осіб перебувають у критичному стані. Ще 126 пацієнтів заразилися легкою формою захворювання.

Крім того, випадки захворювання вперше були виявлені за межами Уханя. Відомо про двох заражених жителів Пекіна, також захворювання діагностували у одного жителя Шеньчженя. Всі вони раніше побували в Ухані.

До 19 січня влада Китаю повідомляла лише про 60 підтверджених випадків зараження новим вірусом. Однак дослідники Центру глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона вважають, що кількість людей, які заразилися цим вірусом, вже перевищує 1700 осіб.


Як повідомляли Українські Новини, про спалах вірусу в Ухані почали говорити ще на початку січня. Медики казали, що це вірусна пневмонія. Проте не змогли визначити, з чим пов'язаний цей спалах хвороби.

Крім того, Сінгапур і Гонконг вже перевіряють всіх пасажирів, що прибувають з Уханя.

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