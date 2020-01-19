Крушение самолета МАУ: следователи Ирана намерены прибыть в Украину на следующей неделе

Следователи Ирана намерены прибыть в Украину на следующей неделе для обсуждения дальнейшего расследования крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и посещения лаборатории Национального бюро расследований авиационных происшествий Украины.

Об этом говорится в заявлении Совета по транспортной безопасности Канады (Transportation Safety Board of Canada), передают Українськi Новини.

"Ответственный следователь Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана может приехать в Украину на следующей неделе, чтобы встретиться с Национальным бюро расследований авиационных происшествий Украины для обсуждения расследования и посещения лаборатории регистраторов этого ведомства", - говорится в сообщении.

Кроме этого, на следующей неделе следователи Совета по транспортной безопасности Канады также приедут в Украину для встречи с Национальным бюро расследований авиационных происшествий с целью улучшения сотрудничества и помощи в дальнейшем расследовании трагедии.

В сообщении также отмечается, что, по данным Совета по транспортной безопасности Канады, регистратор полетных данных и диктофон кабины, называемые "черными ящиками", все еще находятся в Иране.

Пока нет четких планов относительно того, когда и где будут загружаться и анализироваться бортовые самописцы, но ведомство Канады намерено создать вторую группу следователей, которые специализируются на загрузке и анализе бортовых самописцев.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о напряженных переговорах с иранской стороной по возвращению "черных ящиков" и призвал СМИ использовать официальную информацию при освещении этой темы.

Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января. При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.

19 января борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине.