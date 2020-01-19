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19 января 2020, воскресенье, 21:13 466
Политика 2020-01-19T21:30:41+02:00
Українські Новини
Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети

Зеленский создал пробки после встречи тел погибших в Иране, - соцсети

Ярина Вацяк
Кортеж, Видео, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Тела погибших, Владимир Зеленский

Из-за съемок видео с возвратом тел погибших в авиакатастрофе в Иране, борт с которыми прибыл утром 19 января, образовались огромные пробки.

Об этом написал политолог Михаил Чаплыга на своей странице в соцсети Facebook.

"ЛОВИТЕ! Даже из похорон Зеленский устроил ШОУ квартала... Кто-то опоздал на рейс, кто-то домой... А Зеленский снимал очередную серию своего ШОУ на костях... Если что - видео у меня тоже есть", - написал он.

На фото видно, как за полицией образовалась огромная пробка.

"ГЛЯДЯ на рожи государственных лиц... сегодня на шоу, посвященном возврату тел по случаю Крещения... хочется процитировать Богдана: "Скукотища". Этот Квартал испортился! Несите новый. Даже роли отыграть на шоу толком не могут", - добавил Чаплыга.

Пробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchystПробка из-за съемок видео Зеленского. Фото: facebook.com//miha.anarchyst

Как сообщали Українські Новини, борт с телами погибших украинцев в автокатастрофе в Иране приземлился в Украине.

Во время церемонии прощания тела выносили из самолета в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других топ-чиновников.

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