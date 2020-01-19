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19 января 2020, воскресенье, 19:56 17
Силовые структуры 2020-01-19T19:57:38+02:00
Українські Новини
Активисты забросали петардами участников митинга антифашистов

Активисты забросали петардами участников митинга антифашистов

Таня Войтюк
Акция протеста, Активисты, Антифашисты, Михайловская площадь, Петарды
Активисты в балаклавах. Фото: Страна
Активисты в балаклавах. Фото: Страна

Полиция задержала 11 лиц, которые забросали петардами участников митинга антифашистов.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"За противоправные действия на площади Михайловской полицейские доставили в управление полиции одиннадцать человек. После первоочередной проверки их действиям будет дана правовая оценка", - говорится в нем.

Сегодня, 19 января, в Киеве на Михайловской площади состоялась антифашистская акция в память об известном российском адвокате Станиславе Маркелове, которого убили 19 января 2009 года ультраправые. Это ежегодное мероприятие, которое проводят и в Украине.

После окончания акции участники шли к фуникулеру, а группа неизвестных бросила в них несколько петард.

В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан.

Как сообщали Українські Новини, в начале января Полиция задержала криминального авторитета по прозвищу "Камо Московский" в Киеве.

В ноябре 2019 года полиция задержала криминального авторитета Тенгиза Чарая по прозвищу "Тенго Гальский" в Ривненской области.

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