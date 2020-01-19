В Китае загадочную пневмонию зарегистрировали у 60 больных

В Китае зарегистрировали еще 17 случаев заболевания неизвестным формой пневмонии, таким образом, количество заболевших возросло до 62-х.

Об этом сообщает AFP.

"В воскресенье власти Китая сообщили о 17 новых случаев таинственного вируса, подобного атипичной пневмонии", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, этот вирус вообще заразил 62 человека в Ухане. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 19 выписаны из больницы после выздоровления, а остальные остаются в изоляции, получая лечения.

Ранее сообщалось, что на пневмонию, вызванную коронавируса, заболела 41 человек в китайском городе Ухань.

16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.

Ранее Українські Новини писали о том, что смертельный вирус вышел за приделы Китая.

Тем временем в Украине от осложнений гриппа умерла роженица, ее ребенка спасли.

С 16 по 22 декабря 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями.