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19 января 2020, воскресенье, 16:46 15
Азия 2020-01-19T16:47:31+02:00
Українські Новини
В Китае загадочную пневмонию зарегистрировали у 60 больных

В Китае загадочную пневмонию зарегистрировали у 60 больных

Таня Войтюк
Китай, Болезнь, Вирус, Медицина, Пневмония
Медицина. Фото: pixabay
Медицина. Фото: pixabay

В Китае зарегистрировали еще 17 случаев заболевания неизвестным формой пневмонии, таким образом, количество заболевших возросло до 62-х.

Об этом сообщает AFP.

"В воскресенье власти Китая сообщили о 17 новых случаев таинственного вируса, подобного атипичной пневмонии", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, этот вирус вообще заразил 62 человека в Ухане. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 19 выписаны из больницы после выздоровления, а остальные остаются в изоляции, получая лечения.

Ранее сообщалось, что на пневмонию, вызванную коронавируса, заболела 41 человек в китайском городе Ухань.

16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.

Ранее Українські Новини писали о том, что смертельный вирус вышел за приделы Китая.

Тем временем в Украине от осложнений гриппа умерла роженица, ее ребенка спасли.

С 16 по 22 декабря 163 тыс. человек заболели гриппом и острыми респираторно-вирусными заболеваниями.

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