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19 января 2020, воскресенье, 14:21 91
Финансы 2020-01-19T14:23:09+02:00
Українські Новини
Украина должна выполнить все условия МВФ для получения финансирования

Украина должна выполнить все условия МВФ для получения финансирования

Таня Войтюк
МВФ Украина, Кристалина Георгиева, США, Выплаты МВФ, МВФ
МВФ. Фото: 112.ua
МВФ. Фото: 112.ua

В 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов, а также выполнить все условия для получения финансирования по новой программе.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне (США), передают Українські Новини.

"Мы достигли соглашения на рабочем уровне, которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наши эксперты продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего исполнительного совета", - сказала она.

Других деталей Георгиева не уточнила.

В начале декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.

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