Украина должна выполнить все условия МВФ для получения финансирования

В 2020 году Украина должна выплатить Международному валютному фонду (МВФ) около 1,4 млрд долларов, а также выполнить все условия для получения финансирования по новой программе.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева 17 января в Вашингтоне (США), передают Українські Новини.

"Мы достигли соглашения на рабочем уровне, которое предусматривает выполнение определенных условий. Работа продолжается, и наши эксперты продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас это будет означать момент для созыва нашего исполнительного совета", - сказала она.

Других деталей Георгиева не уточнила.

В начале декабря 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе на сумму около 5,5 млрд долларов по механизму расширенного финансирования.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Кабинет Министров, Национальный банк, предприятия и банки должны выплатить 17,059 млрд долларов по внешним долгам.

Национальный банк констатирует, что повышение лимита для физлиц по переводу средств за границу не окажет влияния на валютный рынок.