На Донбассе погибли 132 украинских военных: потери ВСУ за год

132 военнослужащих погибли и 716 ранены в ходе операции Объединенных сил (ООС) в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, передают Українські Новини.

В целом на протяжении 2019-2020 годов из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно.

Офис Генерального прокурора контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР".

С целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как Украина настаивает на четырех участках разведения сил на Донбассе, за прошедшие сутки, 18 января, боевики 6 раз открывали огонь по позициям украинских военных Операции объединенных сил. В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.