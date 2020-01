Сильный дождь в Австралии уже второй день помогает тушить пожары

Несмотря на десятки все еще непогашенных лесов, жители материка рады, что наконец-то осадки помогают их родине тушить пожары. Они надеются, что дожди будут идти еще несколько дней.



Синоптики прогнозируют, что в выходные также пройдут дожди в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.



Однако власти предупреждают, что вода также может и осложнить пожарным автомобилям выезжать глубоко в леса.

From one extreme to the other. After unprecedented bush fire, its time for flood in parts of Australia due to heavy rain. pic.twitter.com/7ftnvoGjv5