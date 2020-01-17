подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 23:03 22
Происшествия 2020-01-17T23:12:09+02:00
Українські Новини
В Карпатах с остановившегося подъемника сняли более 30 человек

В Карпатах с остановившегося подъемника сняли более 30 человек

Анна Рудык
Подъемник, остановка подъемника, неисправность подъемника, ЧП на горнолыжном курорте
Остановка подъемника в Карпатах. Фото: ГосЧС
Остановка подъемника в Карпатах. Фото: ГосЧС

Спасатели во Львовской области, на горе Погар, сняли 32 человека с подъемника, который внезапно остановился сегодня, 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что все спасательные работы были завершены по состоянию на 19:30 17 января.

Подъемник остановился на горе Погар в Карпатах, среди туристов, которые находились на нем, были 5 детей.

"По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, спасатели называют предварительной причиной остановки  подъемника неисправность редуктора. 

Также Українські Новини писали, где можно покататься на лыжах и сноуборде в Украине.

Ранее в соцсетях появилась информация, что на горнолыжном курорте Драгобрат с подъемника упали лыжники. Однако Государственная служба по вопросам труда (бывшая Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности) не видит оснований для проверки подъемника на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области из-за падения с него 2 туристов.

Больше новостей о: Подъемник остановка подъемника неисправность подъемника ЧП на горнолыжном курорте

Зеленский дал шанс еще поработать Гончаруку, если он решит проблему космических зарплат
Зеленский поручил Гончаруку заменить "слабые места" в Кабмине
Новости
Крушение самолета МАУ: Офис генпрокурора повторно просит Иран предоставить "черные ящики" 23:27
В Карпатах с остановившегося подъемника сняли более 30 человек 23:03
Зеленский и Гончарук. Скриншот: Офис президента
Зеленский поручил Гончаруку наладить взаимодействие с Радой 22:38
Действующее правительство себя дискредитировало, - Левочкин 22:13
Гончарук. Фото: Кабмин
Гончарук пообещал отчитаться в Раде о работе Кабмина до 4 февраля 21:53
больше новостей
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде 12:23
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
Детективы НАБУ решили незаконно допросить 10 тысяч работников компании "Укрлендфарминг", - СМИ 11:59
больше новостей
Гончарук пообещал отчитаться в Раде о работе Кабмина до 4 февраля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok