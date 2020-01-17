В Карпатах с остановившегося подъемника сняли более 30 человек

Спасатели во Львовской области, на горе Погар, сняли 32 человека с подъемника, который внезапно остановился сегодня, 17 января. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что все спасательные работы были завершены по состоянию на 19:30 17 января.

Подъемник остановился на горе Погар в Карпатах, среди туристов, которые находились на нем, были 5 детей.

"По состоянию на 19:30 спасательные работы завершены. Всего сняли с подъемника 32 человека, из них 5 детей", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, спасатели называют предварительной причиной остановки подъемника неисправность редуктора.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что на горнолыжном курорте Драгобрат с подъемника упали лыжники. Однако Государственная служба по вопросам труда (бывшая Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности) не видит оснований для проверки подъемника на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области из-за падения с него 2 туристов.