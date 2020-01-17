Зеленский поручил Гончаруку заменить "слабые места" в Кабмине

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку провести кадровые изменения в Кабинете Министров. Об этом Зеленский сказал Гончаруку на встрече в Офисе Президента, видеозапись которой была опубликована Офисом Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. Президент решил дать правительству Гончарука шанс при условии, что он решит некоторые важные вопросы. В частности Зеленский поручил Гончаруку найти слабые места в правительстве и заменить некоторых министров согласно их профессиональным, а не личностным качествам. "У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональные. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональным данным", - сказал он. Президент подчеркнул важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений. Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики. Также Зеленский решил дать шанс еще поработать правительству Гончарука, если он решит проблему космических зарплат в Кабмине и госкомпаниях.