Зеленский поручил Гончаруку заменить "слабые места" в Кабмине

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку провести кадровые изменения в Кабинете Министров.

Об этом Зеленский сказал Гончаруку на встрече в Офисе Президента, видеозапись которой была опубликована Офисом Президента в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Президент решил дать правительству Гончарука шанс при условии, что он решит некоторые важные вопросы.

В частности Зеленский поручил Гончаруку найти слабые места в правительстве и заменить некоторых министров согласно их профессиональным, а не личностным качествам.

"У меня нет никаких оснований думать о том, что кто-то из них нечестный человек или они непрофессиональные. Я помню, каким образом вы выбирали это правительство, как мы общались с вами и с ними, как видели их стратегию и их команду. Но мы с вами хотим укрепления правительства. Поэтому я вас очень прошу найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств, согласно их профессиональным данным", - сказал он.

Президент подчеркнул важность укрепления правительства путем проведения кадровых изменений.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет разделить Минкультуры и Минэкономики.

Также Зеленский решил дать шанс еще поработать правительству Гончарука, если он решит проблему космических зарплат в Кабмине и госкомпаниях.