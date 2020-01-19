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  • Львов ждет подарок, а Девам не стоит поддаваться эмоциям: гороскоп на 19 января
19 января 2020, воскресенье, 05:30 42 Инфографика
Lifestyle 2020-01-19T05:30:03+02:00
Українські Новини
Львов ждет подарок, а Девам не стоит поддаваться эмоциям: гороскоп на 19 января

Львов ждет подарок, а Девам не стоит поддаваться эмоциям: гороскоп на 19 января

Елена Новикова
Знаки зодиака, астрологический прогноз, советы астрологов, Гороскоп, гороскоп на каждый день
Гороскоп. Фото: geocaching.com
Гороскоп. Фото: geocaching.com

Сегодня, 19 января, украинцы празднуют Крещение. С этим днем связано много традиций и примет. Но звезды приготовили свои события, не связанные с праздником. Что ожидать всем знакам зодиака в воскресенье, 19 января, расскажут Українські Новини.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта - 19 апреля)

В этот день звезды советуют Овнам отвлечься от повседневности и вспомнить о друзьях. Свяжитесь с ними, ведь новости от друзей смогут очень сильно порадовать и удивить.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцам в этот день звезды помогут в любых начинаниях. Совершайте различные покупки и меняйте свой имидж.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Близнецам в воскресенье не стоит сидеть и просто ждать. Это ни к чему не приведет. Действуйте, только так сможете добиться успеха.

Рак (21 июня - 22 июля)

Ракам пора перестать плыть по течению и попытаться наладить дела. Тем более, что их накопилось немало. Не обращайте внимание на мнение окружающих, ведь они преследуют только свои интересы.

Лев (23 июля - 22 августа)

Львам звезды приготовили в этот день большой подарок. Нужно лишь приложить немного усилий, чтобы получить его.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Девы - очень эмоциональный знак зодиака. Но сегодня нельзя поддаваться эмоциям. Они могут увести Дев в неправильном направлении.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весам стоит остановиться и осмотреться вокруг. Сможете узнать много нового.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

В этот день Скорпионы будут одержимы желанием сделать что-то. Не подавляйте это желание, все получится.  

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрельцам стоит взять инициативу в свои руки, потому что только Стрельцы смогут справиться с этим.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Козерогам в воскресенье звезды советуют не вступать в споры. Лучше провести день вдали от каких-либо серьезных событий.

Водолей  (20 января - 18 февраля)

Водолеям следует помнить, что содержание ценится больше, чем форма. На проблемы, которые касаются оформления, можно не обращать в этот день внимание.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбам звезды советуют сегодня не растрачивать время на эмоции. Это ни к чему хорошему не приведет.

Как сообщали Українські Новини, январь станет энергетически стабильным для всех знаков зодика. Тем временем астролог рассказал, что ожидать Водолеям от нового года.

 

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