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12 октября 2019, суббота, 18:35 414
Общество 2019-10-12T18:36:33+03:00
Українські Новини
На историческом здании на Майдане Незалежности незаконно достроили еще полэтажа

На историческом здании на Майдане Незалежности незаконно достроили еще полэтажа

В Киеве на крыше жилого дома на Майдане Незалежности, в котором расположен ресторан McDonalds, появилась кирпичная надстройка, сообщает "Страна".

Так, о вероятно незаконном строительстве написала на своем Facebook профессор кафедры публичного управления и администрирования Национальной академии внутренних дел Украины Тамара Мазур. Она заметила надстройку справа от башенки дома во время прогулки. 

"Выхожу утром гулять с ребенком, поднимаю голову, а здесь - типичная картина для центра Киева: некий житель самого центра столицы решил себе достроить курятничек", - рассказала преподаватель.

Женщину возмутило, что строительство портит исторический облик города и здание 1952 года постройки.

Фото: Тамара Мазур/FacebookФото: Тамара Мазур/Facebook

"Вы думаете, он (хозяин "курятника", - ред.) что-то слышал о намерении столичной власти номинировать ансамбль улицы Крещатик в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО? Нет, не думаю! Он слышал лишь то, что каждый квадратный метр на Майдане Независимости - золотой! Проблема Киева - не власть, проблема Киева - киевляне", - констатировала Мазур.

Также в сообществе "Информатор Киев" появилась видеозапись стройки. Автор сюжета показала виды с площади и из двора дома. В комментариях к обеим записям подписчики негодуют из-за того, что в стране "беззаконию нет предела".

Как сообщали Українські Новини, полиция задержала трех активистов за демонтаж конструкций на Майдане Незалежности. Также в переходе на Майдане снесли мафы.

Тем временем во Львове полностью снесли незаконно построенную многоэтажку.

Больше новостей о: Майдан Незалежности Стройка незаконная стройка Историческое здание

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