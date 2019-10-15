На крыше исторического здания на Майдане начали демонтировать незаконную надстройку

Надстройка на здании на Майдане. Фото: Страна

Надстройка на здании на Майдане. Фото: Страна

Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше здания на Майдане Незалежности по адресу Софиевская, 1.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

"Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" при поддержке полиции, начало демонтаж незаконно возведенных конструкций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что здание на ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.

Городские службы с 29 августа пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.

В сообщении подчеркивается, что город не получил никакого содействия Государственной архитектурно-строительной инспекции в реагировании на незаконное строительство.

В данный момент департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве осуществляет проверки для выяснения виновных в инциденте и размера ущерба городу.

По результатам проверок и по выводам комиссии соответствующий иск будет направлен в суд.

Как ранее сообщали Українські Новини, в Киеве на крыше жилого дома на Майдане Незалежности, в котором расположен ресторан McDonalds, появилась кирпичная надстройка.

Ранее полиция задержала трех активистов за демонтаж конструкций на Майдане Незалежности