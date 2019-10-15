На крыше исторического здания на Майдане начали демонтировать незаконную надстройку

Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" начало демонтаж незаконно возведенных конструкций на крыше здания на Майдане Незалежности по адресу Софиевская, 1.\r\nОб этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.\r\n"Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" при поддержке полиции, начало демонтаж незаконно возведенных конструкций", - говорится в сообщении.\r\nВ нем отмечается, что здание на ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nГородские службы с 29 августа пытались получить доступ к объекту, однако им его не предоставили.\r\nВ сообщении подчеркивается, что город не получил никакого содействия Государственной архитектурно-строительной инспекции в реагировании на незаконное строительство.\r\nВ данный момент департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве осуществляет проверки для выяснения виновных в инциденте и размера ущерба городу.\r\nПо результатам проверок и по выводам комиссии соответствующий иск будет направлен в суд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак ранее сообщали Українські Новини, в Киеве на крыше жилого дома на Майдане Незалежности, в котором расположен ресторан McDonalds, появилась кирпичная надстройка.\r\nРанее полиция задержала трех активистов за демонтаж конструкций на Майдане Незалежности