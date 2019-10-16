подписаться на рассылку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
16 октября 2019, среда, 12:52 5003
Общество 2019-10-16T12:52:15+03:00
Українські Новини
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же

Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же

Надстройка на Майдане. Фото: Страна
Надстройка на Майдане. Фото: Страна

Владелица помещений на верхнем этаже жилого дома в центре Киева, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, где появилась надстройка, заявляет, что строительство законное. Об этом сообщает ТСН.

"Мы сегодня были у правоохранителей, подали все документы. Это помещение было приобретено вместе с чердаком и всем остальным. Никому никаких денег не давали, ни с кем никаких взяточнических действий не совершали. Мы сняли крышу – там были гнилые балки. Вместо балок мы сделали эту стену, и она будет накрыта так же, как была накрыта. Мы еще сделаем (надстройку) с другой стороны – еще пошумите о второй стороне", - сказала владелица помещений Елена. 

По ее словам, предыдущий владелец приобретал квартиру вместе с чердаком еще в 1998 году, все документы, включая разрешение Киевсовета и измененный план помещения, были в БТИ, оттуда она их недавно и забрала. Елена утверждает, что старые баки крыши прогнили, поэтому ее решили разобрать и накрыть шлакоблоками. Блоки выбрали вместо кирпича потому, что боялись, чтобы кирпич не упал с крыши.

Владелица помещений утверждает, что после ремонта крыша будет накрытой и такого же цвета, кроме того, будут такие же металлические бортики, но новые и не ржавые.

"Там нет пристроенного этажа – там и так два этажа за счет чердака. Все будет так же", - сообщила Елена. 

Напомним, что на историческом здании на Майдане Незалежности незаконно достроили еще полэтажа.

На крыше исторического здания на Майдане начали демонтировать незаконную надстройку.

Больше новостей о: Майдан Незалежности Незаконное строительство Пристройка

Архив
Новости
Представители США в Украине обеспокоены давлением на зеленую энергетику 13:55
Действующий состав ВККС распустили и сократили количество членов комиссии с 16 до 12 13:45
Судреформа Зеленского началась: Рада вдвое сократила количество судей Верховного Суда 13:44
Посол Норвегии назвал негативной реакцию инвесторов на ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа", – СМИ 13:19
СБУ задержала экс-боевика батальона "Заря", подозреваемого в артобстрелах луганского аэропорта 13:17
больше новостей
Гривна продолжает падать: официальный курс валют на 16 октября 06:05
Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО 10:57
Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же 12:52
Платформа Бойко требует снизить тарифы на газ и отопление за счет прямого газового контракта с Россией 12:47
Посадок нет, Богдан за@бал: Пальчевский рассказал, почему разочаровался в Зеленском 16:53
больше новостей
16.10.19 12:00 Брифинг: "Президент, держи слово!" 11:15
Меньше тратим на еду, больше на коммуналку: как поменялись расходы украинцев 09:44 Инфографика
НАБУ открыло дело на Луценко 09:30
У Зеленского Порошенко обвинили в причастности к блокированию аудита НАБУ 18:29
Зеленский решил ввести двухлетний мораторий на проверку ФЛП 21:46
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok