Владелица "скворечника" на Майдане хочет построить там еще один такой же

Владелица помещений на верхнем этаже жилого дома в центре Киева, в котором расположен ресторан McDonalds и который смотрит на Майдан Независимости, где появилась надстройка, заявляет, что строительство законное. Об этом сообщает ТСН.

"Мы сегодня были у правоохранителей, подали все документы. Это помещение было приобретено вместе с чердаком и всем остальным. Никому никаких денег не давали, ни с кем никаких взяточнических действий не совершали. Мы сняли крышу – там были гнилые балки. Вместо балок мы сделали эту стену, и она будет накрыта так же, как была накрыта. Мы еще сделаем (надстройку) с другой стороны – еще пошумите о второй стороне", - сказала владелица помещений Елена.

По ее словам, предыдущий владелец приобретал квартиру вместе с чердаком еще в 1998 году, все документы, включая разрешение Киевсовета и измененный план помещения, были в БТИ, оттуда она их недавно и забрала. Елена утверждает, что старые баки крыши прогнили, поэтому ее решили разобрать и накрыть шлакоблоками. Блоки выбрали вместо кирпича потому, что боялись, чтобы кирпич не упал с крыши.

Владелица помещений утверждает, что после ремонта крыша будет накрытой и такого же цвета, кроме того, будут такие же металлические бортики, но новые и не ржавые.

"Там нет пристроенного этажа – там и так два этажа за счет чердака. Все будет так же", - сообщила Елена.

Напомним, что на историческом здании на Майдане Незалежности незаконно достроили еще полэтажа.

На крыше исторического здания на Майдане начали демонтировать незаконную надстройку.