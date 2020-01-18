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18 января 2020, суббота, 06:15 188
Lifestyle 2020-01-18T06:15:02+02:00
Українські Новини
Что можно и нельзя делать на Второй Святой вечер или Голодную кутью

Что можно и нельзя делать на Второй Святой вечер или Голодную кутью

Елена Новикова
Праздники, Крещенский сочельник, Второй Святой вечер, Голодная кутья
Второй Святой вечер. Фото: Navolne.life
Второй Святой вечер. Фото: Navolne.life

Сегодня, 18 января, а Украине празднуют Второй Святой вечер или Голодную кутью. Сохранилось очень много традиций и народных примет, по которым можно определять погоду и то, каким будет урожай. Подробнее об этом празднике расскажут Українські Новини.

Традиции и поверья

В этот день принято ничего не есть до самого вечера. Только тогда, когда на небе появится вечерняя заря, садятся за ужин. В разных регионах Украины хозяйки готовят разные блюда. В основном - узвар, вареники с капустой, гречневые блины на масле, узвар и кутью. Все блюда постные. Где-то считают, что на столе должно быть 12 блюд, как и на первый Святой вечер, а где-то считают, что 7 или 9.

Утром святят воду. В этот день дети ходят щедровать, а девушки гадают. Существует также поверье, что если в дом к незамужней девушке не пришли щедровать, то значит в ближайшее время она не выйдет замуж.

Считалось, если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер, то будет привлекать внимание парней. А для того, чтобы быть здоровым весь год, нужно искупаться в этот день в бане.

В Украине много поверий на Второй Святой вечер связаны с животными и птицами. Раньше считалось, чтобы хорошо неслись куры, нужно зажечь рано лампу. А еще нельзя громко звать птицу, чтобы злые соседи не услышали и не сглазили. Верили, что на Голодную кутью животные говорят человеческим языком, но подслушивать эти разговоры ни в коем случае нельзя.

Приметы

  • если на небе яркие звезды, то ягнята будут хорошо размножаться;
  • на деревьях много снега – будет большой урожай плодов и меда;
  • выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным;
  • сильный ветер – к дождливому лету;
  • если на Крещенский вечер идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур;
  • ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало;
  • если собаки громко лают, то весь год охота и рыбалка будут удачными;

Как сообщали Українські Новини, врачи рассказали о том, как подгодовиться к омыванию водой на Крещение и кому нельзя этого делать.

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