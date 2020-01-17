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17 января 2020, пятница, 16:34 36
Верховная Рада и партии 2020-01-17T16:34:57+02:00
Українські Новини
Топ-менеджер Atlas Weekend принес присягу депутата

Топ-менеджер Atlas Weekend принес присягу депутата

Ольга Фандорина
Александр Санченко, Atlas Weekend, Верховная Рада
Александр Санченко. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Александр Санченко. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александр Санченко принял присягу и приступил к выполнению обязанностей.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

Санченко прошел 137-м номером по списку партии "Слуга народа".

До принятия присяги депутат работал директором по связям с госорганами (Government relations) и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

31-летний Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМис Украины", был соинициатором проекта "Kyiv Free Wi-Fi" и координатором в Red Bull Ukraine.

Как сообщали Українськi Новини, 16 января Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александра Санченко вместо Ирины Венедиктовой, чьи полномочия были досрочно прекращены в связи с назначением временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

В связи с прекращением полномочий Венедиктовой ЦИК признал избранным следующего по очередности кандидата в избирательном списке "Слуги народа" на внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся 21 июля 2019 года.

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