Топ-менеджер Atlas Weekend принес присягу депутата

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Александр Санченко принял присягу и приступил к выполнению обязанностей.

Об этом сообщил председатель Рады Дмитрий Разумков, передают Українськi Новини.

Санченко прошел 137-м номером по списку партии "Слуга народа".

До принятия присяги депутат работал директором по связям с госорганами (Government relations) и корпоративной социальной ответственности фестиваля "Atlas Weekend".

31-летний Санченко родился в Сумах, получил финансовое образование в Международном университете финансов и в сфере делового администрирования в Международном институте менеджмента.

До этого он основал всеукраинский конкурс красоты, сообразительности и таланта "СтудМис Украины", был соинициатором проекта "Kyiv Free Wi-Fi" и координатором в Red Bull Ukraine.

Как сообщали Українськi Новини, 16 января Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа" директора по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности фестиваля Atlas Weekend Александра Санченко вместо Ирины Венедиктовой, чьи полномочия были досрочно прекращены в связи с назначением временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).

В связи с прекращением полномочий Венедиктовой ЦИК признал избранным следующего по очередности кандидата в избирательном списке "Слуги народа" на внеочередные парламентские выборы, состоявшиеся 21 июля 2019 года.