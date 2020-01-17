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17 січня 2020, пʼятниця, 12:49 6 Документ
Політика 2020-01-17T12:57:18+02:00
Українські Новини
Зарплата Холодницького за грудень майже в чотири рази перевищила оклад

Зарплата Холодницького за грудень майже в чотири рази перевищила оклад

Надежда Комендантова
Зарплата, зарплати чиновників, Назар Холодницький
Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький
Холодницький. Фото: Facebook/Назар Холодницький

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого, який майже весь січень провів у відпустці, за грудень 2019 року становить 211 717 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становить 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницкого за листопад ставновила 239 тис. гривень.

Тим часом, майже півсотні чиновників в Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень.

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