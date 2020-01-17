Зарплата Холодницького за грудень майже в чотири рази перевищила оклад

Заробітна плата заступника генерального прокурора - спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницкого, який майже весь січень провів у відпустці, за грудень 2019 року становить 211 717 гривень.

Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури на запит Українських Новин.

Оклад прокурора становить 63 432 гривні.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок, доплат і премій.

При цьому, не вказано, яку суму Холодницький отримав після утримання податків і зборів.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Холодницкого за листопад ставновила 239 тис. гривень.

Тим часом, майже півсотні чиновників в Кабміні отримали в грудні зарплату від 100 до 315 тисяч гривень.