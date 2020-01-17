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17 января 2020, пятница, 12:42 24
Политика 2020-01-17T12:42:47+02:00
Українські Новини
Пристайко отказался отвечать, зачем Зеленский летал в Оман

Пристайко отказался отвечать, зачем Зеленский летал в Оман

Ольга Фандорина
Вадим Пристайко , Владимир Зеленский

Министр иностранных дел Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отказался отвечать на вопрос народных депутатов относительно визита президента Владимира Зеленского в Оман.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова Герасимов попросил показать приглашение султана Омана, программу визита, а также назвать всех лиц, которые в МИД готовили эту поездку. Об этом сообщает "Украинская правда".

При этом он подчеркнул, что все официальные визиты президента в другие страны происходят исключительно по приглашению главы того государства, готовятся обязательно МИД и обязательно имеют официальную программу.

Однако Пристайко отказался отвечать на вопрос.

"Эти вопросы есть в МИД, они направлялись вашей фракцией. У меня сейчас нет с собой этих документов, я готовился к разговору по нашему сбитому самолету. Но мы вовремя ответим вам в соответствии с требованиями депутатского запроса", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский обсудил с исполнительным президентом Генерального резервного фонда Омана аль-Муршиди активизацию инвестиционного сотрудничества.


Ранее СМИ сообщили, что Зеленский отдыхает в Омане.

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