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17 января 2020, пятница, 12:23 76
Кабмин 2020-01-17T12:24:15+02:00
Українські Новини
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде

Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Кабмин, Увольнение, Алексей Гончарук
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada
Гончарук. Фото: twitter.com/verkhovna_rada

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его заявление об отставке, переданное Президенту Владимиру Зеленскому, оформлено согласно Конституции. Об этом он сказал выступая в Верховной Раде с комментариями своего заявления об отставке, передают Українськi Новини.


"Мы одна команда и хотим ею остаться, поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент не примет решение кто на какой позиции в команде большой может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что его заявление об отставке, переданное Президенту Владимиру Зеленскому, оформлено согласно Конституции на имя председателя Верховной Рады и у Президента есть возможность перенаправить его в Раду в любое время.

Премьер подчеркнул, что является частью команды Зеленского и что принципиально важно иметь доверие внутри команды.

Он извинился за опоздание на час вопросов к правительству, его выступление сопровождалось как аплодисментами, так и выкриками "ганьба".

При этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос депутатов, сказал, что не получал заявление об отставке Гончарука.



Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.

Офиса Президента сообщил, что Зеленский рассматривает заявление об отставке Гончарука, хотя согласно Конституции не имеет таких конституционных полномочий.

Согласно Конституции премьер-министр должен заявлять об отставке парламенту.
Он назначается Радой по представлению Президента, однако вопрос отставки премьера относится исключительно к компетенции парламента и не предусматривает участия в нем главы государства.

Отставка премьера означает отставку всего правительства.

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