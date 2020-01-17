Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что его заявление об отставке, переданное Президенту Владимиру Зеленскому, оформлено согласно Конституции. Об этом он сказал выступая в Верховной Раде с комментариями своего заявления об отставке, передают Українськi Новини.



"Мы одна команда и хотим ею остаться, поэтому правительство Украины продолжает работать в штатном режиме до того момента, пока Президент не примет решение кто на какой позиции в команде большой может работать. Это политическое решение, которое мы ожидаем от лидера нашей политической силы", - сказал премьер.

Гончарук отметил, что его заявление об отставке, переданное Президенту Владимиру Зеленскому, оформлено согласно Конституции на имя председателя Верховной Рады и у Президента есть возможность перенаправить его в Раду в любое время.



Премьер подчеркнул, что является частью команды Зеленского и что принципиально важно иметь доверие внутри команды.



Он извинился за опоздание на час вопросов к правительству, его выступление сопровождалось как аплодисментами, так и выкриками "ганьба".



При этом Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос депутатов, сказал, что не получал заявление об отставке Гончарука.







Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.



Офиса Президента сообщил, что Зеленский рассматривает заявление об отставке Гончарука, хотя согласно Конституции не имеет таких конституционных полномочий.



Согласно Конституции премьер-министр должен заявлять об отставке парламенту.

Он назначается Радой по представлению Президента, однако вопрос отставки премьера относится исключительно к компетенции парламента и не предусматривает участия в нем главы государства.



Отставка премьера означает отставку всего правительства.