Спецпредставитель правительства Ирана приедет в Украину с официальными извинениями

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что специальный представитель правительства Ирана приедет в Украину с официальными извинениями в связи с поражением иранской стороной самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и гибелью всех 176 пассажиров и членов экипажа 20-22 января.

Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании Верховной Рады в пятницу, передают Українськi Новини.



"В ближайшее время, я думаю, что в начале следующей недели приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями", - сказал он.



Пристайко также подчеркнул, что на данный момент Украина находится в полном взаимодействии с Ираном, а также созданы механизмы работы общей группы по уголовному расследованию и в ОНН создана группа по рассмотрению возможностей усиления международного давления на Иран.



Министр подчеркнул, что Украина на данный момент имеет все механизмы для получения от Ирана не только извинений, но и всех компенсационных выплат.



Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.



Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.