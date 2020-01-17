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17 января 2020, пятница, 12:46 28
Внешняя политика 2020-01-17T12:47:08+02:00
Українські Новини
Спецпредставитель правительства Ирана приедет в Украину с официальными извинениями

Спецпредставитель правительства Ирана приедет в Украину с официальными извинениями

Валерия Драгомирова
Вадим Пристайко , Иран-Украина, Авиакатастрофа, МАУ
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что специальный представитель правительства Ирана приедет в Украину с официальными извинениями в связи с поражением иранской стороной самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и гибелью всех 176 пассажиров и членов экипажа 20-22 января.

Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании Верховной Рады в пятницу, передают Українськi Новини.

"В ближайшее время, я думаю, что в начале следующей недели приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями", - сказал он.

Пристайко также подчеркнул, что на данный момент Украина находится в полном взаимодействии с Ираном, а также созданы механизмы работы общей группы по уголовному расследованию и в ОНН создана группа по рассмотрению возможностей усиления международного давления на Иран.

Министр подчеркнул, что Украина на данный момент имеет все механизмы для получения от Ирана не только извинений, но и всех компенсационных выплат.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

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