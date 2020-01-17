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17 января 2020, пятница, 11:43 229
Верховная Рада и партии 2020-01-17T12:09:38+02:00
Українські Новини
Подавший в отставку Гончарук и министры пришли в Раду

Подавший в отставку Гончарук и министры пришли в Раду

Валерия Драгомирова
Кабмин, Рада 9 созыва, час вопросов, Алексей Гончарук
Гончарук с министрами пришли в парламент. Скриншот youtube/Верховная Рада
Гончарук с министрами пришли в парламент. Скриншот youtube/Верховная Рада

Премьер-министр Алексей Гончарук и члены Кабинета Министров пришли в Верховную Раду на час вопросов к правительству.

Об этом корреспондент Українських Новин сообщает с места событий.

Премьер и министры расположились в правительственной ложе и общаются с депутатами.

На данный момент с трибуны Рады выступает министр иностранных дел Вадим Пристайко с докладом о ситуации с крушением самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране и гибели всех 176 пассажиров и членов экипажа.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Алексей Гончарук подал заявление об отставке.

Ранее председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что премьер сейчас находится на консультации у Президента, поэтому сегодня, как такового, часа вопросов к правительству не будет.

15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

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