Арахамия считает, что отставка Гончарука - правильная, сильная и подчеркивает командность

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал отставку Гончарука под сообщением премьер-министра в социальной сети Facebook.

"Позиция премьер-министра по заявлению об отставке - правильная и сильная.

Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за Президентом, мы ждем его решения", - написал председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия под сообщением премьер-министра Алексея Гончарука в социальной сети Facebook, в котором шла речь о подаче Президенту Владимиру Зеленскому заявления об отставке, передают Українськi Новини.

Он добавил, что до решения Президента не будет комментировать это решение премьера.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке политическим и не видит причин для его поддержания.

Об этом он сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"Лично мое мнение, нет реальных причин, почему Гончарук ушел бы в отставку", - сказал он.

Арахамия считает, что отставка Кабмина не целесообразна.

Однако политик отметил, что "Слуга народа" поддержит заявление Гончарука, если Президент Владимир Зеленский поддержит его.

"У нас самый высокий уровень доверия к Президенту и в этом вопросе мы будем прислушиваться к Президенту. 100%. Это нормально (что заявление подано Зеленскому, а не Верховной Раде). Он советовался даже со мной. Он спрашивал. Я сказал, что в нашей фракции это будет воспринято нормально", - отметил депутат.

Председатель "Слуги народа" подчеркнул, что подаст отдельное заявление в Верховную Раду.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.

Офиса Президента сообщил, что Зеленский рассматривает заявление об отставке Гончарука, хотя согласно Конституции не имеет таких конституционных полномочий.

Согласно Конституции премьер-министр должен заявлять об отставке парламенту.

Он назначается Радой по представлению Президента, однако вопрос отставки премьера относится исключительно к компетенции парламента и не предусматривает участия в нем главы государства.

Отставка премьера означает отставку всего правительства.