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17 января 2020, пятница, 11:01 24
Политика 2020-01-17T11:01:59+02:00
Українські Новини
Рада не получала заявление Гончарука об оставке

Рада не получала заявление Гончарука об оставке

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Алексей Гончарук, Отставка
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада не получала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня никакого заявления от премьер-министра Верховной Раде, которое должно было быть направлено согласно Конституции, нет. Где находится правительство - неизвестно", - сказал Герасимов по итогам совещания руководств всех фракций и председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Герасимов добавил, что у "Евросолидарности" нет оснований поддерживать действующее правительство.

Согласно Конституции, премьер и другие члены Кабинета Министров имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.

Фракция "слуг народа" вызвала Гончарука на объяснение, но он не пришел. Предпочел объяснить все лично Зеленскому. В результате, депутаты пробовали проголосовать отставку премьера, но она не прошла. "За" высказались лишь 10 депутатов, во главе с Дубинским и Бужанским. 

Тем временем, Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.

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