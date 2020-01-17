Рада не получала заявление Гончарука об оставке

Верховная Рада не получала заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил журналистам, передают Українськi Новини.

"По состоянию на сегодня никакого заявления от премьер-министра Верховной Раде, которое должно было быть направлено согласно Конституции, нет. Где находится правительство - неизвестно", - сказал Герасимов по итогам совещания руководств всех фракций и председателя Рады Дмитрия Разумкова.

Герасимов добавил, что у "Евросолидарности" нет оснований поддерживать действующее правительство.

Согласно Конституции, премьер и другие члены Кабинета Министров имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу Гончарук подал заявление об отставке.

Фракция "слуг народа" вызвала Гончарука на объяснение, но он не пришел. Предпочел объяснить все лично Зеленскому. В результате, депутаты пробовали проголосовать отставку премьера, но она не прошла. "За" высказались лишь 10 депутатов, во главе с Дубинским и Бужанским.

Тем временем, Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.